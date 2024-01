Weer Iraniërs gedood bij vermoedelijk Israëlische luchtaanval in Syrië

De aanval vond plaats in een streng beveiligde wijk in Damascus, waar Iraanse en Libanese diplomaten wonen. Vlakbij staan ook de diplomatieke vertegenwoordigingen van Venezuela en Zuid-Afrika, meldt persbureau AP.

In de Syrische hoofdstad Damascus zijn bij een vermoedelijk Israëlische luchtaanval vier leden van de Iraanse Revolutionaire Garde gedood. Zeker twee van hen hadden een hoge rang, melden Iraanse media. In Syrië werd de luchtaanval meteen toegeschreven aan Israël.

De Iraniërs zijn in Syrië onder meer actief als adviseur. De gedode gardisten zaten in vergadering toen het gebouw werd getroffen, vermoedelijk door precisiegeleide raketten. Bronnen in Iran zeggen dat ze horen bij de Quds Force, een eliteafdeling van de Revolutionaire Garde die belast is met operaties in het buitenland. Een van hen was brigadegeneraal Sadegh Omidzadeh, plaatsvervangend chef inlichtingen van de eenheid.

Vorige maand werd in Damascus bij een Israëlische aanval een Iraanse generaal van de Revolutionaire Garde gedood. Iran is de aartsvijand van Israël. Het steunt het regime van de Syrische president Assad, de Hezbollah-beweging in Libanon en Hamas in de Gazastrook. Ook de Houthi's in Jemen worden al jaren door Iran gesteund.

Donderdag ging er in Arabische media het gerucht dat Iran en Syrië hadden besloten om voorlopig geen Iraanse wapens via de luchthavens in Damascus en Aleppo naar Hezbollah te brengen, in de hoop dat Israël dan zou stoppen met luchtaanvallen. Of de wapentransporten inderdaad zijn stopgezet, is niet duidelijk.