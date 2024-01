Onley wint vijfde etappe Tour Down Under, ex-militair Lemmen knap vijfde

Oscar Onley heeft de vijfde etappe in de Tour Down Under gewonnen. De jonge Brit van dsm-firmenich won in de rit naar Willunga Hill over 129,2 kilometer de sprint heuvelop. De klim naar de finish is vaste prik in deze ronde en zoals elk jaar viel de beslissing in de slotfase.

Vroeg op de slotklim (3,4 kilometer à 7,3 procent) regende het ontsnappingen. Simon Yates probeerde het en ook de Fransman Julian Alaphilippe deed een poging, maar Onley bleek de langste adem te hebben.

Lemmen sterk

Bart Lemmen werd knap vijfde. De 28-jarige oud-militair, die eind vorig jaar een profcontract tekende bij Visma - Lease a Bike, ging met de besten mee en kwam verrassend vroeg boven op Willunga Hill, het steile bergje waar de aankomst lag. Hij finishte nog voor de Britse favoriet Yates en één plaats achter tweevoudig wereldkampioen Alaphillippe.

Stephen Williams eindigde als tweede en nam de leiding in het klassement over van de Mexicaan Isaac Del Toro.