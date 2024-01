Alcaraz en Medvedev met gemak naar achtste finales in Melbourne

De 20-jarige Alcaraz kon twee primeurs bijschrijven. In zijn derde deelname haalde de voormalig nummer een van de wereld voor het eerst de laatste 16 in Melbourne. En opmerkelijker: hij speelde nooit eerder tegen iemand die jonger was dan hij in z'n 200 partijen op ATP-niveau.

Shang is 18 jaar, Alcaraz twee jaar ouder. Leeftijd was het enige waar hij Alcaraz mee kon aftroeven. Na twee kansloze sets gaf hij op met een dijbeenblessure.

Geblesseerd

"Dit is niet de manier waarop je de volgende ronde wil bereiken. Ik wil hem een spoedig herstel wensen", zei Alcaraz na afloop op de baan. "Hij is een geweldige speler en is het jaar ongelooflijk begonnen. Ik keek er naar uit om deze wedstrijd te spelen, maar helaas was hij niet in de best mogelijke vorm."

Alcaraz neemt het voor een plek in de kwartfinales op tegen de Serviër Miomir Kecmanovic. De nummer 60 van de wereld knokte zich in vijf sets langs de Amerikaan Tommy Paul (6-4, 3-6, 2-6, 7-6 (7), 6-0). Paul liet in de tiebreak van de vierde set twee matchpoints liggen en kon zich in de vijfde set niet herpakken.