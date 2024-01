Azarenka opnieuw in vierde ronde Australian Open na zege op Ostapenko

Viktoria Azarenka is bij haar zestiende deelname aan de Australian Open voor de elfde keer doorgedrongen tot de achtste finales. De tweevoudig winnares (2012 en 2013) was in de derde ronde met 6-1, 7-5 de Letse Jelena Ostapenko (WTA-10) de baas.

De 34-jarige Belarussische profiteerde in de eerste set van de vele fouten van haar grillige tegenstandster en had die ook in een mum van tijd binnen. In het vervolg toonde Ostapenko zo af en toe haar grote klasse en met een reeks aan kanonskogels kwam ze met 4-1 voor.

Azarenka knokte zich terug en mocht bij 6-5 serveren voor de winst. De 26-jarige Ostapenko kreeg nog een paar breekpunten, maar die werden steeds met een ace weggeslagen.