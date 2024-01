Na komst van Messi bij Inter Miami was het klaar met Marsmans 'American Dream'

Nick Marsman op de foto met Lionel Messi na de bekerwinst met Inter Miami - Foto: Instagram Nick Marsman

Heel spontaan was de foto overigens niet. Buiten beeld staat een rijtje van medespelers klaar om Marsman af te lossen. Messi stond minutenlang in dezelfde pose om zijn teamgenoten een fijn kiekje voor in de boeken te gunnen. Sinds kort heeft Marsman de zon in Miami verruild voor de sneeuw in Den Haag. Van Messi naar Henk Veerman. En van een hyperdeluxe sportschool op een nog mooier complex, naar een geïmproviseerde gym in een groep portacabins op een amateursportpark in Rijswijk. "Heel eerlijk: het is wel wat minder gelikt dan ik in Miami gewend was, maar het hoort er even bij", vertelt de doelman tussen de gewichten bij zijn nieuwe club ADO Den Haag, dat tegenwoordig in de eerste divisie speelt. "Ze hebben alles wat je nodig hebt. Wat betreft de kou is het even wennen, maar ik ben blij om weer terug in Nederland te zijn." 'Messi Mania' De 33-jarige Marsman vertrok twee jaar geleden van Feyenoord naar Inter Miami, de club van eigenaar David Beckham. Afgelopen zomer stond daar de wereld op z'n kop, na de komst van Messi. Marsman maakte 'Messi Mania' van dichtbij mee. Bekijk een reportage met Nick Marsman over zijn opmerkelijke tijd in Amerika:

Een reportage met Nick Marsman. Na een bijzonder avontuur bij Inter Miami is hij terug in Nederland, als doelman van ADO Den Haag. - NOS

"Ineens zat hij met zijn zoontjes in de kleedkamer bij ons", vertelt de keeper. "Hij was heel rustig, heel sociaal. Maar toen hij kwam, gingen alle deuren wel op slot. Overal was er plots beveiliging. Je kon je familie niet zomaar meer meenemen, terwijl het daarvoor qua regels allemaal heel losjes was." "Ineens had elke Amerikaan door dat er een voetbalcompetitie was. En dat Miami een eigen club heeft, want ook dat was nog niet altijd duidelijk", lacht Marsman. "Zelfs bij uitwedstrijden zat het stadion nu bomvol en werden duels verplaatst naar grotere American football-stadions." Messi lapt zelf Nooit was voetbal zo populair in Miami. Dat merkten ook de spelers. Zij krijgen doorgaans vier tickets van de club om vrienden en familie te kunnen ontvangen tijdens thuiswedstrijden. Gratis, tenzij het duel is uitverkocht, dan moeten zij er de reguliere prijs per kaartje voor geven. Dat kwam in de praktijk eigenlijk nooit voor. Tot de komst van Messi. Spelers moesten de tickets dus aanschaffen voor de kostprijs, maar die prijs vloog omhoog. Plots moesten de spelers van Inter Miami bijna twaalfhonderd dollar (omgerekend zo'n elfhonderd euro) betalen voor vier kaarten. Een behoorlijke som geld. Zeker voor de talenten die net de overstap naar het eerste elftal hadden gemaakt, met een relatief bescheiden salaris. "Toen Messi daarvan hoorde, was het snel opgelost", vertelt Marsman. "Hij heeft de tickets voor de rest van het seizoen voor iedereen afbetaald."

Lionel Messi in Miami - Foto: Pro Shots

De Nederlander raakte meteen onder de indruk van het gemak waarmee Messi traint. Hij kon niet wachten om ook daadwerkelijk met de Argentijn te spelen. Bij het debuut van Messi leek het te gebeuren: de trainer liet Marsman weten dat hij zich kon gaan verheugen op een basisplaats. Van droom naar nachtmerrie Aan de vooravond van de wedstrijd veranderde de opwinding in ongeloof bij Marsman. "Ik kreeg via mijn zaakwaarnemer te horen dat ik uitgekocht was." In het kielzog van Messi waren ook voormalig FC Barcelona-teamgenoten Sergio Busquets en Jordi Alba naar Miami gekomen. Jongens met een groot salaris. En omdat clubs in Amerika zich moeten houden aan een salarisplafond, moest Inter Miami ruimte zien te maken. Marsman, die tot dan toe elke dag met zijn gezin genoot van Miami, werd het slachtoffer. "Van denken dat je gaat spelen met Messi naar niet meer speelgerechtigd zijn. Een harde klap, een rare situatie."

Nick Marsman als doelman van Inter Miami in duel met Barcelona-speler Memphis Depay - Foto: Pro Shots