Dertien doden door brand in slaapzaal van school China

Bij een brand in een slaapzaal van een kostschool in de provincie Henan in Centraal-China zijn dertien doden gevallen. Volgens staatsmedium Zonglan News zijn alle slachtoffers kinderen van rond de 9 jaar.

De brand brak vrijdagavond laat uit in de Yingcai School in Yanshanpu. De brandweer kon het vuur snel doven, melden staatsmedia, maar dat kon niet voorkomen dat er zoveel slachtoffers vielen.

Een persoon raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De leeftijd van het gewonde slachtoffers is niet bekendgemaakt.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De directeur van de school is aangehouden en wordt ondervraagd.