Wekdienst 20/1: Ooievaarstelling • Israëliërs en Palestijnen houden vredeswake in Amsterdam

Eerst het weer: zonnige perioden en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het wordt 1 graad in het zuiden van het land en 4 tot 6 graden in het Waddengebied. De zuidwestenwind met een kracht van 3 tot 5 maakt het voor het gevoel een stuk kouder.

Goedemorgen! Vandaag wordt tijdens het festival Eurosonic Noorderslag de Popprijs uitgereikt en komen Israëliërs en Palestijnen in Amsterdam samen voor een vredeswake.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Israëliërs en Palestijnen komen vanaf 17.00 uur bij elkaar tegenover de Amsterdamse Stopera voor een gezamenlijke vredeswake. De groepen roepen op tot een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren in de Gazastrook. De organisatie vraagt deelnemers in het zwart te komen.

Welke persoon of artiest heeft afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage geleverd aan de Nederlandse popmuziek? Vanavond wordt tijdens het muziekfestival Eurosonic Noorderslag in Groningen de winnaar van de Popprijs bekendgemaakt. Vorig jaar won Goldband.

Dit weekend worden de ooievaars die overwinteren in Nederland geteld tijdens de landelijke ooievaarstelling. Iedereen kan meedoen en hun telling doorgeven via ooievaarsorganisatie STORK.

Wat heb je gemist?

De Verenigde Staten hebben nieuwe aanvallen uitgevoerd op de Houthi's in Jemen, en daarbij zijn drie zeedoelraketten verwoest die volgens de Amerikanen klaarstonden om afgevuurd te worden op schepen in de Rode Zee. Dat melden de Amerikaanse strijdkrachten op X. Volgens de VS vormden de raketten een directe dreiging voor de scheepvaart, en waren de nieuwste aanvallen dus uit zelfverdediging.

De afgelopen dagen hebben de Amerikanen en de Britten herhaaldelijk doelen van de Houthi's aangevallen, in reactie op aanvallen van de rebellen op de internationale scheepvaart door de Rode Zee. De Jemenitische rebellenbeweging zegt schepen aan te vallen die mogelijk een connectie hebben met Israël, naar eigen zeggen uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Intimidatie, afpersing, witwassen: volgens glazenwassers in Zaanstad is er een heuse 'glazenwassersoorlog' aan de gang. Burgemeester Jan Hamming legt nu een vergunningsplicht op in de hoop malafide glazenwassers aan te pakken.

"We beginnen met je banden leksteken":