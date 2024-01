Griekspoor uitgeschakeld in Melbourne na kansloze nederlaag: 'Was ver ondermaats'

Tallon Griekspoor is op de Australian Open in Melbourne uitgeschakeld. Door te verliezen van Arthur Cazaux (ATP-122) bleef hij steken in de derde ronde.

Cazaux was ondanks zijn veel lagere plek op de wereldranglijst met 6-3, 6-3, 6-1 veel te sterk voor de als 28ste geplaatste Nederlander. De 21-jarige Fransman maakt zijn debuut in het hoofdschema, maar stond in 2020 in de finale van het juniorentoernooi.

Griekspoor was afloop snoeihard voor zichzelf: "Ik was ver ondermaats, heb de baan niet kunnen vinden, alles was volledig off. Hij doet weinig fout, credits aan hem."

In de vorige ronde verraste de Fransman Holger Rune en ook dit keer dartelde hij met veel overtuiging over de baan. Griekspoor kreeg maar geen vat op de eerste opslag van zijn opponent en wist geen enkel breekpunt af te dwingen.

Dramatisch

Er leek halverwege even een moment voor Griekspoor om de wedstrijd te kantelen. "Het vertrouwen is er één game geweest, in de tweede set bij 3-3, tot ik een dramatische servicegame speelde, daarna ging het vrij snel bergafwaarts."