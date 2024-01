Griekspoor uitgeschakeld in Melbourne na kansloze nederlaag

Tallon Griekspoor is op de Australian Open in Melbourne uitgeschakeld. Door te verliezen van Arthur Cazaux (ATP-122) bleef hij steken in de derde ronde.

Cazaux was ondanks zijn veel lagere plek op de wereldranglijst met 6-3,6-3,6-1 veel te sterk voor de als 28ste geplaatste Nederlander. De 21-jarige Fransman maakt zijn debuut in het hoofdschema, maar stond in 2020 in de finale van het juniorentoernooi.

In de vorige ronde verraste hij Holger Rune en ook dit keer dartelde hij met veel overtuiging over de baan. Griekspoor kreeg maar geen vat op de eerste opslag van zijn opponent en wist geen enkel breekpunt af te dwingen.

Sjeng Schalken was in 2004 de laatste Nederlander bij de laatste 16 in Melbourne.