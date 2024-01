Waar is Bouterse? Dit is wat we tot nu toe (niet) weten

Een week nadat ex-president Desi Bouterse zich bij de Santo Boma-gevangenis in Paramaribo had moeten melden, is hij nog altijd spoorloos. Bouterse werd vorige maand veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor de Decembermoorden van 1982, toen vijftien critici en tegenstanders van zijn militaire regime werden gemarteld en vermoord.

Waar Bouterse is, is tot nu toe onbekend. Berichten over een mogelijke vlucht naar Venezuela of een ander land, zoals gesuggereerd werd in een aantal lokale media, zijn niet verifieerbaar. Ook is het onduidelijk of Bouterse zich nu nog op Surinaams grondgebied bevindt. Zijn advocaten hebben op 9 januari nog een bijeenkomst met Bouterse gehad bij hem thuis, waar hij fysiek bij aanwezig was, zeiden ze in de Surinaamse media.

Kortom, een week na wat een sluitstuk zou moeten worden van een slepende rechtszaak die van start ging in 2007, is er nog steeds een open einde. Wat gebeurde er de afgelopen tijd en wat is nu de stand van zaken?

Zorghotel

Nadat duidelijk was geworden dat Bouterse en zijn voormalige lijfwacht Iwan Dijksteel zich op 12 januari niet hadden gemeld bij de gevangenis in Santo Boma, zette het Surinaamse Openbaar Ministerie de opsporing in. Bepaalde privileges en rechten die Bouterse als ex-president genoot, zoals beveiliging en voertuigen, werden diezelfde dag stopgezet en in beslag genomen. Ondertussen gingen gesprekken tussen het Openbaar Ministerie en Bouterses advocaat Irwin Kanhai achter de schermen door.

De cel voor Bouterse was ruim een week geleden nog in aanbouw: