Politiechef aangeklaagd vanwege halloweendrama Zuid-Korea

De politiechef van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is aangeklaagd voor nalatigheid naar aanleiding van het halloweendrama dat in 2022 aan 159 mensen het leven kostte. Kim Kwhang-ho zou niet genoeg agenten hebben ingezet in Itaewon, de wijk waar het drama op 29 oktober 2022 plaatsvond.

De populaire uitgaanswijk was die avond het toneel van de eerste halloweenviering sinds de uitbraak van de coronapandemie. Meer dan 100.000 mensen waren op de festiviteiten afgekomen, met veel te grote menigtes in smalle straatjes tot gevolg. Tal van mensen raakten in het gedruis in de verdrukking, en 159 mensen vonden uiteindelijk de dood in de chaos in de wijk.

De lokale autoriteiten noch de politie waren voorbereid op zo'n grote menigte: volgens verklaringen waren er die avond slechts 137 politieagenten ingezet in Itaewon, veel te weinig om de drukte in goede banen te leiden.

Nalatig

Begin vorig jaar concludeerden onderzoekers al dat de hulpdiensten geen preventieve maatregelen hadden getroffen, en dat ze ook na noodoproepen nalatig hadden gereageerd. Ook de samenwerking tussen de diensten was gebrekkig toen men eenmaal was doordrongen van de ernst van de situatie.

Familieleden van slachtoffers van de ramp reageren goedkeurend op de aanklacht tegen politiechef Kim, maar velen vinden dat hij al veel eerder aangeklaagd had moeten worden. Ook vinden ze dat hij allang zijn functie had moeten neerleggen. In een gezamenlijke schriftelijke verklaring roepen de familieleden justitie op om de politiechef zwaar te straffen.