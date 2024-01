Argentinië wijst familieleden uit van ontsnapte Ecuadoraanse drugsbaron

Argentinië heeft de vrouw en kinderen van de gezochte Ecuadoraanse bendeleider Adolfo Macías Villamar opgepakt en het land uitgezet. De stap is genomen om te laten zien dat Argentinië "vijandig gebied voor drugscriminelen is", zegt minister Bullrich van Veiligheid. Naast de familieleden van Villamar werden ook andere naasten uitgezet. In totaal zijn acht mensen uitgewezen.

Begin deze maand verdween de beruchte drugsbaas Villamar, ook wel bekend als Fito, uit zijn cel in de Ecuadoraanse havenstad Guayaquil. Sindsdien is de noodtoestand uitgeroepen in het land, en wordt Ecuador geteisterd door een explosie van geweld. In heel het land wordt gezocht naar Fito, die aan het hoofd staat van de Choneros, een van de grootste drugsbendes van Ecuador.

De groep die nu is uitgezet, had volgens de Argentijnse minister in november een huis gekocht in Córdoba, in Argentinië. Op 5 januari zouden ze het pand hebben betrokken. De Ecuadoraanse autoriteiten zouden de Argentijnen hebben gewaarschuwd.

'Narco-terroristische groeperingen'

"Onze hypothese is dat Fito van plan was om het huis te kopen, zijn familie het land uit te krijgen en daarna te ontsnappen uit de gevangenis", aldus Bullrich.

De Ecuadoraanse president Noboa bevestigt dat de hele familie van Fito in Argentinië was en dat alle familieleden zijn uitgezet naar Ecuador. "Vaak zijn familieleden betrokken bij witwassen of in de economische en operationele kant van de kartels en narco-terroristische groeperingen", zei Noboa.

Volgens media in Guayaquil is de familie inmiddels geland op de luchthaven in de havenstad. Officiële bevestiging daarvan is er nog niet, maar op beelden is te zien dat een toestel met vermoedelijk de familie erin landt in Guayaquil. Ook zijn er beelden van een grote politie-escorte en tal van zwaarbewapende militairen rondom een aantal witte auto's.