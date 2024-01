Nikki Haley wil geen vicepresident worden onder Trump

De voormalige VN-ambassadeur Nikki Haley, die later dit jaar een gooi hoopt te doen naar het Amerikaanse presidentschap, is niet van plan om de running mate te worden van oud-president Trump. Mocht de Republikein haar partij er bij de voorverkiezingen niet van weten te overtuigen om haar aan te wijzen als presidentskandidaat, is ze niet van plan om te gaan voor het vicepresidentschap, zei ze in gesprek met kiezers in de staat New Hampshire.

"Ik heb al vanaf het begin gezegd dat ik niet meedoe om tweede te worden. Ik wil niemands vicepresident zijn. Dat is echt van tafel", zei volgens Amerikaanse media in gesprek met een kiezer in New Hampshire. "Dat heb ik altijd gezegd. Dat is een spelletje dat ze spelen, maar daar ga ik niet aan meedoen. Ik wil geen vicepresident worden."

Haley heeft al veel vaker gezegd "dat ze niet meedoet om tweede te worden", maar het is voor het eerst dat ze het vicepresidentschap zo hard afwijst. Trump zei eerder deze maand al dat hij weet wie zijn running mate wordt als hij de nominatie van zijn partij zou winnen, maar hij heeft nog niet bekendgemaakt wie dat is.

'Nimbra'

Hij heeft er weliswaar nog niets over gezegd, maar lijkt erop dat Trump niet Haley in gedachten heeft. Hoewel hij Haley als president VN-ambassadeur maakte, lijkt er weinig liefde over tussen de twee Republikeinen. Vandaag nog noemde Trump haar "Nimbra", een verhaspeling van de geboortenaam van Haley: Nimrata Nikki Randhawa. Trump probeert zo de aandacht te vestigen op de Indiase achtergrond van zijn tegenstrever.

Haley is de dochter van Indiase immigranten en Trump zegt dat ze geen president kan worden omdat haar ouders geen Amerikaanse nationaliteit hadden toen ze in 1972 werd geboren. Dat klopt niet, aangezien Haley wel degelijk een geboren Amerikaan is en dus president kan worden van de VS. Dergelijke twijfels zaaide Trump eerder over oud-president Obama, die volgens hem in Kenia is geboren, terwijl dat in Hawaï was.

"Ik laat het aan de mensen zelf om te bepalen wat hij bedoelt met deze aanvallen", reageerde Haley vandaag op Trumps suggesties over haar familiegeschiedenis. "Wat we wel weten is, is dat hij duidelijk erg onzeker is als hij dit soort woedeaanvallen heeft."

Voorverkiezingen

De staat waar Haley haar uitspraken deed, New Hampshire, is de eerstvolgende staat waar voorverkiezingen plaatsvinden. In de peilingen zit ze Trump daar op de hielen. In de vorige staat, Iowa, kreeg ze een flinke tegenvaller te verwerken: daar kreeg Trump met afstand de meeste stemmen en eindigde ze op de derde plek, na Ron DeSantis, die net als zij een alternatief wil zijn voor Trump.