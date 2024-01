Amerikaanse aanvallen op zeedoelraketten van de Houthi's in Jemen

De Verenigde Staten hebben nieuwe aanvallen uitgevoerd op de Houthi's in Jemen, en daarbij zijn drie zeedoelraketten verwoest die volgens de Amerikanen klaarstonden om afgevuurd te worden op schepen in de Rode Zee. Dat melden de Amerikaanse strijdkrachten op X. Volgens de VS vormden de raketten een directe dreiging voor de scheepvaart, en waren de nieuwste aanvallen dus uit zelfverdediging.

De afgelopen dagen hebben de Amerikanen en de Britten herhaaldelijk doelen van de Houthi's aangevallen, in reactie op aanvallen van de rebellen op de internationale scheepvaart door de Rode Zee. De Jemenitische rebellenbeweging zegt schepen aan te vallen die mogelijk een connectie hebben met Israël, naar eigen zeggen uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza.

"Dit is de vierde preventieve aanval die het leger heeft uitgevoerd tegen Houthi-raketlanceringsinstallaties", zei woordvoerder John Kirby van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad. Tot dusver hebben de beschietingen de Jemenitische rebellenbeweging niet op andere ideeën gebracht. De aanvallen op de scheepvaart gaan nog altijd door. "Ze hebben nog steeds offensieve mogelijkheden, en die blijven ze inzetten", zei Kirby.

Amerikaanse aanvallen gaan door

Afgelopen donderdag zei president Biden nog dat de aanvallen op de Houthi's voorlopig zullen doorgaan. "Stoppen ze de Houthi's? Nee. Maar gaan ze door? Ja", zei Biden.

De grootste aanval van de Amerikanen en de Britten was vorige week donderdag. Toen vielen schepen en gevechtsvliegtuigen van beide mogendheden, met steun van onder meer Nederland, zo'n 60 Houthi-doelen aan. Hoewel de schade voor de Houthi's aanzienlijk was, wezen Amerikaanse functionarissen er al snel op dat de rebellen nog altijd veel mogelijkheden hebben om aanvallen uit te voeren op de scheepvaart.