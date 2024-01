Slachtoffer A58 uit auto geslingerd en overreden, bestuurder aangehouden

Bij een ongeluk op de snelweg A58 bij Rucphen is gisteravond rond 21.00 uur een dode gevallen. Ook raakte een aantal mensen gewond. De politie heeft een 64-jarige automobilist uit Rucphen aangehouden. Hij had gedronken.

De snelweg was de hele nacht dicht en werd om 08.45 uur vanochtend weer vrijgegeven.

De politie vermoedt dat de vrouw of man die om het leven kwam bij het ongeluk uit de auto is geslingerd en daarna op de andere weghelft meermalen is aangereden door verschillende weggebruikers.

Het slachtoffer zat als passagier in de auto en was dus niet de bestuurder. De bestuurder was een 64-jarige inwoner van Rucphen. Hij is door nog onbekende oorzaak geslipt en tegen de middenberm gebotst, meldt Omroep Brabant. Door de klap zou het slachtoffer uit de auto geslingerd zijn.

Bestuurder opgepakt

De automobilist bleek onder invloed van alcohol toen het ongeluk gebeurde, meldt de politie. Hij is opgepakt en zit nog vast. Zijn auto is voor onderzoek in beslag genomen.

Over de identiteit van het overleden slachtoffer doet de politie op dit moment geen mededelingen. De politie heeft voor alle betrokkenen bij het ongeluk slachtofferhulp ingeschakeld.

Ook in Gouda kwam vannacht iemand om het leven bij een ongeluk. Een auto raakte daar door nog onbekende oorzaak te water. Een van de drie inzittenden overleed daarbij, de twee andere raakten gewond, meldt Omroep West.