Egypte voorlopig zonder geblesseerde ster Salah bij Afrika Cup

Egypte kan bij de Afrika Cup in Ivoorkust voorlopig niet beschikken over sterspeler Mohamed Salah. De aanvaller van Liverpool viel donderdag tegen Ghana (2-2) uit met een hamstringblessure.

Volgens de Egyptische voetbalbond mist hij de komende twee wedstrijden.

Maandag neemt Egypte het in de laatste groepswedstrijd op tegen Kaapverdië. Bij winst, en mogelijk bij een gelijkspel, is Egypte door naar de achtste finales. Als dat lukt, is Salah ook in dat duel nog niet inzetbaar.

Kaapverdië al door

Kaapverdië is na zeges op Ghana (2-1) en Mozambique (3-0) al zeker van groepswinst en de volgende ronde. De eerste twee landen uit de zes groepen en de vier beste nummers 3 gaan naar de achtste finales.