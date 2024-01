Vijf middelbare scholen voor 'persoonlijk onderwijs' dicht na kritiek inspectie

Vijf middelbare scholen sluiten de deuren omdat het onderwijs ondermaats is. Het gaat om vijf van de acht vestigingen van de landelijke onderwijsinstelling Scholen voor Persoonlijk voortgezet onderwijs (Pvo), dat zich richt op kleinschalig onderwijs. Eerder had de inspectie al geoordeeld dat er sprake is van financieel wanbeheer bij de instelling.

Twee van de scholen worden door de inspectie gedwongen de deuren te sluiten. Het gaat om de vestigingen in Utrecht en Kapelle. De scholen in Amsterdam en Hoorn presteren ook ondermaats, maar hebben zelf besloten per 1 augustus te stoppen.

Ook de school in Hengelo zal sluiten omdat ze verwachten te weinig leerlingen te trekken. Drie andere vestigingen van de onderwijsinstelling blijven wel open.

Op de school in Utrecht heeft de inspectie zorgen over het pedagogisch klimaat, schrijft RTV Utrecht.

Leerlingen van de school in Kapelle zeggen bij Omroep Zeeland teleurgesteld te zijn over de sluiting. "Deze school is m'n thuis, we zijn hier geen nummer. Mijn docenten kennen mij door en door. Ik ken mijn klasgenoten. Dat is gewoon iets wat je heel moeilijk kan vinden op andere scholen", aldus een leerling uit vwo 4.

Passende oplossing voor leerlingen en personeel

Demissionair minister Paul voor Voortgezet Onderwijs zegt dat er nauw contact is geweest met het bestuur van Pvo en de betrokken gemeenten.

Voor de leerlingen en het personeel wordt gezocht naar een passende oplossing. "Het kan per school verschillen hoe die oplossing eruit komt te zien en daarom is maatwerk nodig", aldus Paul.