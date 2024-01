Inter zet Lazio in Riyad simpel opzij en bereikt finale Supercup

Internazionale kan voor het derde jaar op rij de Italiaanse Supercup veroveren. De bekerwinnaar was in de tweede halve finale in het Saudische Riyad met 3-0 te sterk voor Lazio.

In de finale treft Inter maandag regerend kampioen Napoli, dat donderdag met 3-0 van Fiorentina won.

De Franse aanvaller Marcus Thuram opende in de 19de minuut de score door bij de tweede paal binnen te tikken. Vijf minuten na rust zorgde de Turkse middenvelder Hakan Çalhanoglu vanaf de strafschopstip voor de tweede goal en Davide Frattesi bepaalde de eindstand vlak voor tijd op 3-0.

Nederlandse reservebank

Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Davy Klaassen begonnen op de reservebank bij Inter. De Vrij viel halverwege de tweede helft in voor Alessandro Bastoni.

Vorig jaar won Inter de Supercup ten koste van AC Milan in Riyad. In 2021 klopte Inter Juventus na verlenging in Milaan.