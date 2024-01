Puntenverlies koploper Willem II, Seuntjens maakt eerste goal na rentree

Koploper Willem II is in de eerste divisie tegen puntenverlies aangelopen. De ploeg uit Tilburg speelde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Jong Ajax. De laatste keer dat Willem II een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie verloor, was begin november. Toen zegevierde Jong Ajax op sportpark De Toekomst met 1-0. Door de remise in Tilburg is Willem II nu negen competitieduels op rij ongeslagen. Het gat met nummer twee Roda JC, dat op bezoek bij het laaggeplaatste FC Den Bosch niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel, blijft negen punten. Wel heeft de club uit Kerkrade een wedstrijd minder gespeeld. Eerste doelpunt Seuntjens sinds rentree In Eindhoven scoorde Ralf Seuntjens namens De Graafschap zijn eerste doelpunt in Nederland sinds zijn terugkeer. De 34-jarige Seuntjens herstelde vorig jaar van lymfeklierkanker. Met een fraaie uithaal, die in de bovenhoek eindigde, maakte hij in de 66ste minuut de winnende treffer in het Jan Louwers-stadion van FC Eindhoven: 0-1.

Ralf Seuntjens - Foto: Orange Pictures

De wedstrijd tussen FC Emmen en FC Groningen stond ook voor vanavond op het programma, maar die werd donderdag uitgesteld wegens een rondwarend virus in de Groningse selectie. Gemiste kansen Willem II Willem II kwam in het Koning Willem II-stadion via Ringo Meerveld vroeg op voorsprong tegen Jong Ajax, dat eind oktober voor het laatst een wedstrijd verloor. De bezoekers maakten via Gabriel Misehouy binnen het kwartier de gelijkmaker. Nick Doodeman dacht Willem II enkele minuten later weer op voorsprong te zetten. Hij werkte een voorzet van Meerveld in het doel, maar de grensrechter had buitenspel geconstateerd. In het restant van het duel bepaalden de vele gemiste kansen van Willem II het wedstrijdbeeld. Onder meer Michael de Leeuw (schot op de lat) en Jeredy Hilterman verzuimden de thuisploeg een nieuwe voorsprong te schenken.

Willem II viert de openingstreffer tegen Jong Ajax - Foto: Pro Shots