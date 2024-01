Acteur Alec Baldwin weer aangeklaagd voor doodslag: 'Trekker wel overgehaald'

Acteur Alec Baldwin is in de Amerikaanse staat New Mexico aangeklaagd voor doodslag. De acteur schoot in 2021 tijdens opnames van de film Rust cameravrouw Halyna Hutchins dood met een revolver.

Vorig jaar werd bekend dat de acteur niet vervolgd zou worden voor haar dood. Volgens de aanklager is er nu genoeg nieuw bewijs om hem voor de jury te laten verschijnen.

Het schietincident vond in 2021 plaats op een filmset in New Mexico. De acteur trok tot twee keer toe een pistool uit het holster. De tweede keer ging het af, waarna een kogel de cameravrouw raakte. Een regisseur raakte gewond.

Baldwin heeft altijd volgehouden dat hij de trekker nooit heeft overgehaald. Uit het nieuwe onderzoek zou blijken dat dit wel het geval is.

De revolver was na onderzoek van de FBI beschadigd geraakt. Experts hebben het wapen gereconstrueerd om zo toch een goed beeld te krijgen van het wapen dat het dodelijke incident veroorzaakte. Ook is er onderzoek gedaan op het patroon van de revolver.

Het wapen had tijdens de opnames nooit geladen mogen zijn. De wapenexpert die verantwoordelijk was voor de wapens op de set heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Haar proces begint in februari.