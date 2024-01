Tienduizenden bij demonstratie tegen AfD in Hamburg, roep om partijverbod

Aanleiding voor de demonstratie was een geheime ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de AfD, prominente rechts-extremistische figuren en rijke ondernemers die vorig jaar in Potsdam plaatsvond. Daar zou een plan zijn besproken om miljoenen migranten en ook Duitse staatsburgers uit te zetten. De ontmoeting kwam vorige week aan het licht.

In de Duitse stad Hamburg is een demonstratie tegen de rechts-radicale politieke partij AfD en neonazi's voortijdig beëindigd omdat het te druk werd. Hulpdiensten zouden mensen die flauwvielen niet meer hebben kunnen bereiken.

De zorgen over de groei van de AfD zijn niet nieuw. De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst stelde al eerder vast dat sleutelfiguren in de AfD rechts-extremistisch zijn en dat de partij mogelijk een gevaar is voor de democratie. Zelf zegt de partij zich aan alle wetten te houden en slachtoffer te zijn van een politieke campagne door tegenstanders en media.

Scholz

Ook in Jena, Kiel en andere Duitse steden demonstreerden vandaag duizenden mensen tegen de AfD, rechts-extremisme en neonazi's. Voor dit weekeinde staan meer demonstraties gepland. Ze hebben de steun van bondskanselier Scholz, die eerder deze week met minister Baerbock van Buitenlandse Zaken meedeed aan een demonstratie in Potsdam.

Scholz wees er in een videoboodschap op dat in Duitsland zo'n 20 miljoen mensen wonen met een migratie-achtergrond, grofweg een kwart van de bevolking: buren, collega's, leraren en zorgmedewerkers. Hij vergeleek de uitzettingsplannen van rechts-radicalen met de rassenleer van de nazi's in het Duitsland van Adolf Hitler.

"Als er iets is dat nooit meer mag terugkeren, dan is dat de rassenleer van de nationaalsocialisten", zei hij. "Want dat is uiteindelijk waar die weerzinwekkende uitzettingsplannen van de extremisten op neerkomen. Het is een aanval op de democratie en daarmee op ons allemaal. Daarom is het een opdracht aan allen om helder en duidelijk stelling te nemen. Voor verbondenheid, voor tolerantie en voor ons democratische Duitsland."

Overdreven

Volgens AfD-parlementariër Baumann wordt het belang van de bijeenkomst die vorig jaar in Potsdam plaatsvond overdreven. Het was volgens hem niet meer dan een "kleine privé-debatclub" die over het uitwijzen van enkele honderdduizenden mensen sprak die volgens de wet toch niet mogen blijven.

Niet alle AfD'ers zien dat zo. Kort na de berichten over de bijeenkomst schreef een AfD-collega van Baumann op X: "We willen buitenlanders naar hun thuis terugsturen. Miljoenen. Dat is geen geheim plan, dat is een belofte."