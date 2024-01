Schoolbestuurder schaamt zich voor uit de hand gelopen sneeuwballengevecht

Het bestuur van het Amsterdams Lyceum baalt ervan dat meerdere leerlingen van de school gisteren in de middagpauze sneeuwballen hebben gegooid naar voorbijrijdende voertuigen.

Rector Tom van Veen zegt tegenover stadszender AT5 zich te schamen voor het gedrag van zijn leerlingen. Ook is hij niet te spreken over de conciërge die de leerlingen aanmoedigde een busje te bekogelen.

"De conciërge ging totaal over de schreef en deed iets wat hij nooit had moeten doen", aldus Van Veen.

Woedend

Meerdere chauffeurs reageerden woedend op de sneeuwballen. Op beelden in handen van videowebsite Dumpert is te zien dat een chauffeur uitstapt en met een stok op de leerlingen afkomt. Als hij weer in het busje stapt, wordt zijn voertuig opnieuw bekogeld.

Een andere chauffeur reed hard weg vlak langs de leerlingen, zo is te zien op een video die de stadszender kreeg toegestuurd. De rector noemt die actie gevaarlijk, maar benadrukt dat de situatie escaleerde door het gedrag van de leerlingen.

Groepsdynamiek

Het is volgens de rector lastig om te bepalen welke leerlingen de meeste schuld hebben aan de uit de hand gelopen situatie. "Het is de groepsdynamiek, ze maken elkaar gek", redeneert hij.

Als de chauffeurs een gesprek willen met de rector kunnen ze zich melden bij de school. Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, zal op dagen met sneeuw meer onderwijspersoneel buiten staan, aldus de rector.

De betreffende conciërge gaat binnenkort met de school in gesprek. Het bedrijf waar een van de geraakte busjes van is, zegt bij AT5 niet te willen reageren op het voorval.