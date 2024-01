NEC troeft Heerenveen af en strikt transfervrije middenvelder Chery (35)

Chery begon in de jeugd van FC Twente, maar speelde in Nederland vooral zijn wedstrijden voor SC Cambuur, RBC Roosendaal, FC Emmen, ADO Den Haag en FC Groningen.

Transfer naar QPR

Zijn periode bij Groningen leverde Chery in 2015 een transfer op naar het Engelse Queens Park Rangers. Na twee seizoenen in het Engelse Championship te hebben gespeeld, trok Chery de wereld rond. Via het Chinese Guizhou Hengfeng Zhicheng en een verhuurperiode bij het Turkse Kayserispor belandde hij in 2019 bij Maccabi Haifa.

Vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas en het tijdelijk stilleggen van de Israëlische competitie hield Chery in oktober zijn conditie op peil bij zijn oude club Groningen.