Vlaanderen kondigt aan Nederland in gebreke te stellen om afvalwater Chemelot

Het Vlaamse kabinet is van plan de Nederlandse overheid in gebreke te stellen omdat ze internationale milieuregels zou overtreden. Zo zou Waterschap Limburg een bedrijf op industrieterrein Chemelot onterecht toestemming hebben gegeven om afvalwater te lozen in de Maas.

Dat meldt minister Demir van Omgeving in een persbericht. Volgens haar woordvoerder kan Nederland de ingebrekestelling voor het einde van de maand verwachten.

Een ingebrekestelling is een officiële mededeling, waarin wordt gemeld dat de andere partij tekortschiet in de nakoming van een afspraak. Vaak geeft het de partij een laatste kans om alsnog de afspraken na te komen, voordat er andere stappen worden ondernomen.

In Nederland zijn Rijkswaterstaat, dat onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat valt, en het Waterschap Limburg verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in de Maas.

Volgens het Vlaamse ministerie heeft het Waterschap in 2020 een vergunning verleend aan Sitech Services BV, waarin staat dat het bedrijf afvalwater mag lozen. Die lozing heeft volgens minister Demir impact op het Vlaamse milieu en zou in strijd zijn met de internationale regels.

'Hoogste tijd'

De minister zegt verder dat ze begin vorig jaar al contact heeft opgenomen met de Nederlandse overheid. "Verder dan enkele ambtelijke overleggen en een verzoek tot bedrijfsbezoek heeft dat tot nu toe niet geleid." Daarom is het volgens Demir "de hoogste tijd" om Nederland middels een formele ingebrekestelling tot actie te manen.

Het Nederlandse ministerie zegt van de aankondiging te weten, maar wil er verder niet op ingaan. Het Waterschap Limburg was niet bereikbaar voor commentaar.