Kelderman is van pechvogel in geluksvogel veranderd: 'Zo kan je het zien'

De 29-jarige Kelderman staat in het algemeen klassement op de tweede plek, op slechts 15 seconden achterstand van de Portugees João Almeida. Zondag kon Almeida zijn Nederlandse belager bergop niet volgen. Weliswaar bleef de winst van Kelderman die dag beperkt tot 35 seconden, maar die mentale tik zou tijdens de zware bergetappes die deze week nog op het menu staan zomaar kunnen uitmonden in een fysieke knock-out van de Portugees.

Voordat dinsdag de derde en laatste week van de Ronde van Italië begint en het echte vuurwerk vermoedelijk zal losbarsten, heeft Wilco Kelderman vandaag nog even kunnen genieten van een dag rust. De kopman van Sunweb verkeert in blakende vorm en lijkt de belangrijkste gegadigde voor de eindzege.

Kelderman: 'Ik haal alles eruit en dan zien we wel in Milaan wat het is' - NOS

Het tot dusver imponerende optreden van de gehele Sunweb-formatie, de ploeg die hij komend jaar inruilt voor Bora-hansgrohe, sterkt zijn vertrouwen in een goede afloop. Kelderman: "Wij zijn het sterkste blok. Als je naar de andere klassementsrijders kijkt, zijn wij bergop het sterkste blok. Nibali heeft niet veel renners meer over, Fuglsang ook niet."

'Nog weekje volle bak afzien'

Van stress of druk nu de eindzege lonkt, heeft Kelderman naar eigen zeggen nog geen last. "Ik voel me vrij rustig en bekijk het gewoon van dag tot dag."

Eindelijk lijkt het geluk hem toe te lachen. Van een leien dakje is het namelijk tot nu toe zeker niet gegaan in zijn carrière. Hoewel Kelderman al op jonge leeftijd grote mogelijkheden als klassementsrenner werden toegedicht, maakten tal van blessures het hem de afgelopen jaren onmogelijk die belofte in te lossen. Dezer dagen in Italië lijkt echter alles op zijn plaats te vallen.

Zelf blijft hij vooral nuchter. "Tot nu toe loopt het gewoon allemaal lekker, ik doe mijn best en haal alles eruit. Het is nog een weekje volle bak afzien en dan zien we wel in Milaan wat het is."

Weg zijn alle kleine pijntjes

Nu hij niet geteisterd wordt door blessures of pijntjes, kan hij zich volledig richten op de koers. "De laatste jaren kwam ik altijd wel terug van een blessure", zegt Kelderman. "Ik had altijd wel last van mijn rug, mijn nek of het straalde uit naar mijn bilspier. Overal kleine pijntjes."

Maar die zijn dit jaar gelukkig nergens te bekennen en dus heeft Kelderman zich goed kunnen voorbereiden op de Giro. Van pechvogel, naar geluksvogel, zou je kunnen zeggen. "Zo kan je het zien, ja", zegt hij lachend. "Het zou heel mooi zijn."