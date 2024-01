Handballers lijden op EK derde nederlaag op rij; halve finale niet meer mogelijk

In Hamburg speelde Oranje aan de hand van Luc Steins, die uitkomt voor topclub Paris Saint-Germain, een geweldige eerste helft. Bij rust leidde de ploeg van bondscoach Staffan Olsson met 18-16.

Noorwegen speelde bij de EK's van 2016 en 2020 om het brons (één keer verlies en één keer winst) en was in 2017 en 2019 verliezend WK-finalist. De ploegen ontmoetten elkaar onlangs twee keer in de Golden League; beide wonnen één keer.

De Nederlandse handballers hebben op het EK voor de derde keer op rij verloren van een Scandinavisch land. In het tweede duel van de hoofdronde was Noorwegen met 35-32 te sterk voor Oranje, dat eerder verloor van Denemarken en Zweden.

Na de pauze liep het een stuk minder en schoten de Nederlandse aanvallers op belangrijke momenten tekort in de afwerking. Exemplarisch hiervoor was een gemiste kans van Lars Kooij, die volledig vrijstond maar oog in oog met de Noorse doelman de bal niet tussen de palen kreeg.

Aan de andere kant was Noorwegen een stuk effectiever, waardoor het in de slotfase vrijwel continu een marge van twee à drie doelpunten genoot. Dat was voor de Noorse ploeg voldoende om de wedstrijd onder controle te houden.

Hoop

Oranje kon desondanks hoop putten uit het feit dat Noorwegen een wisselvallige groepsfase achter de rug heeft. Zo verspeelde de Noorse ploeg in de wedstrijd tegen de Faeröer Eilanden, die dit toernooi hun EK-debuut maakten, in de laatste minuten een comfortabele voorsprong. Dat duel eindigde in een gelijkspel.

Die hoop verdween toen Noorwegen met nog twee minuten te gaan de wedstrijd definitief besliste door de voorsprong te vergroten tot vier punten.