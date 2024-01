Nieuwe klimaatrechtszaak, nu tegen ING: invloed reikt verder dan één bedrijf

Vanmiddag maakte Milieudefensie bekend dat het ING voor de rechter daagt in een nieuwe klimaatrechtszaak. Eerder stond Milieudefensie al tegenover Shell. In die zaak oordeelde de rechter drie jaar geleden dat de oliegigant de CO2-uitstoot sneller moet terugdringen. Wat heeft deze uitspraak sindsdien teweeg gebracht? En kan de zaak tegen ING dezelfde gevolgen hebben? "De uitspraak heeft een enorme impact gehad", zegt directeur Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab, een financiële denktank. "Omdat bedrijven zagen dat een groot bedrijf als Shell gedwongen werd om een andere koers te gaan varen, werd duurzaamheid opeens een heel belangrijk onderwerp. Het was een doorbraak van duurzaamheid naar het allerhoogste niveau." Ook volgens hoogleraar privaatrecht Elbert de Jong van de Universiteit Utrecht heeft de Shell-zaak het onderwerp duurzaamheid op de agenda van bedrijven gezet. Dat komt mede door de hoeveelheid media-aandacht. "Zowel nationaal als internationaal heeft het veel aandacht gekregen. Het heeft ertoe geleid dat ngo's een blauwdruk hebben gekregen voor juridische argumenten en deze kun je wereldwijd gebruiken." 'Dapperder' Bedrijven gingen na de Shell-zaak op twee manieren om met verduurzaming, zag Van Tilburg. Sommige werden voorzichtiger. "Vóór de uitspraak dachten bedrijven toch vaak dat ze een bepaalde belofte of gedragscode konden ondertekenen en dan zagen ze wel of ze zich eraan zouden houden. Want wie zou dat gaan controleren?" Hij zag dit veranderen na de uitspraak in 2021. "Aan de ene kant is het goed dat bedrijven na de uitspraak voorzichtiger zijn geworden en minder dingen beloven die ze niet kunnen waarmaken, maar aan de andere kant durven bedrijven misschien minder duurzame ambities te uiten omdat ze niet zeker weten of ze die waar kunnen maken." Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven die juist "dapperder" zijn geworden, zegt Van Tilburg. "Bedrijven willen niet de volgende Shell worden, dus doen ze vooruitstrevende dingen om zich positief te onderscheiden van hun concurrenten in de sector. Dan zien we dat er juist wel stappen vooruit worden gezet."

De uitspraak in de Shell-zaak In 2021 oordeelde de rechtbank in Den Haag dat Shell wereldwijd de verantwoordelijkheid heeft om de uitstoot van CO2 sneller terug te dringen. Het bedrijf moet de CO2-uitstoot van de Shell-groep, zijn toeleveranciers en afnemers eind 2030 hebben teruggebracht met netto 45 procent ten opzichte van het niveau van 2019. De rechtszaak was aangespannen door Milieudefensie en zes andere organisaties, waaronder Greenpeace, Fossielvrij NL en de Waddenvereniging. De oliegigant is in hoger beroep gegaan. Die zaak loopt nog.