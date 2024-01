Littler zorgt opnieuw voor sensatie: 16-jarige WK-finalist gooit negendarter

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Michael van Gerwen doet ook mee aan het toernooi in Bahrein, dat onderdeel is van de World Series of Darts. De finaleronde van de reeks toernooien vindt ook dit jaar plaats in Amsterdam.

WK-sensatie

Littler groeide tijdens het WK rond de feestdagen uit tot een ware dartssensatie. De Britse tiener stond onbevreesd op het grootste podium van zijn sport en schakelde onder meer oud-wereldkampioenen Raymond van Barneveld (achtste finales) en Rob Cross (halve finales) uit.

Uiteindelijk verloor Littler in de finale van Luke Humphries. Op zijn uitzonderlijke WK-debuut volgde ook een uitnodiging voor de Premier League, die op 1 februari van start gaat.