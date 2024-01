Ketamine: wat is het, wat doet het en waarom is de drug nu in het nieuws?

Het is volgens de politie de grootste ketaminevangst ooit in Nederland. In een schuur in Muiderberg vonden agenten begin deze maand 2000 kilo van de drugs, met een straatwaarde van 55 miljoen euro. Vier vragen over 'keta', dat van oorsprong een pijnstillend geneesmiddel is, maar de laatste jaren populair is als partydrug.

Wat doet ketamine en wat zijn de risico's?

Na inname van een lage hoeveelheid kan de gebruiker in een dromerige, ontspannen roes terechtkomen, waarbij geluiden intenser zijn of vervormen. Bij een hogere inname kan het aanvoelen alsof je uit je lichaam treedt. Na een overdosis kan iemand in een "k-hole" terechtkomen. Gebruikers kunnen moeilijk praten of bewegen; sommigen hebben een bijna-doodervaring.

Volgens het Trimbos-instituut, dat onderzoek doet naar drugsgebruik, kan ketagebruik ook voor blijvende klachten zorgen, zoals geheugenverlies, hevige buikpijnaanvallen ('k-kramp') en blaasproblemen. "Er zijn verhalen van mensen die om de tien minuten moeten plassen of pijn hebben bij het plassen", zegt Margriet van Laar van het onderzoeksinstituut.

Ze benadrukt dat ketamine verslavend kan zijn en dat het gebruik ervan tot een vicieuze cirkel kan leiden, wat keta wordt ook als pijnstiller gebruikt. "Mensen die keta hebben gebruikt, kunnen blaasproblemen krijgen en gebruiken vervolgens weer keta om de pijn daarvan te onderdrukken."

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is sinds 2022 een speciale ketaminepoli. Daar worden patiënten behandeld en wordt ook geprobeerd die vicieuze cirkel te doorbreken.

Ketamine zit juridisch in een grijs gebied. Ondanks dat het als partydrug wordt gebruikt, staat het niet op de lijsten van verboden hard- en softdrugs, omdat het ook als geneesmiddel in gebruik is. Er zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Zo mag het middel niet ongeregistreerd worden verhandeld en is bezit van grote hoeveelheden verboden.

