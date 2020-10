Polling past voor Grand Slam Boedapest: 'Niet prettig om nu te judoën'

Het coronaprotocol in Boedapest voorziet onder andere in een mondkapjesplicht, het regelmatig ontsmetten van de tatami en gedesinfecteerd schoeisel voor scheidsrechters. Ook zullen alle sporters bij binnenkomst in Hongarije getest worden en zich in een zogeheten sportbubbel bewegen.

De Hongaarse regering sloot eind augustus de grenzen voor buitenlanders vanwege de coronapandemie. Voor sportevenementen wordt een uitzondering gemaakt. Zo streden Bayern München en Sevilla op 24 september in Boedapest om de Europese Supercup. Bij dat duel werden bovendien zo'n 15.000 toeschouwers toegelaten.

Trainen in lockdown

Polling liet zich eerder al kritisch uit over de wijze waarop door sommigen met corona wordt omgegaan. In maart wees ze collega Roy Meyer terecht, omdat die op vakantie was gegaan naar Curaçao. Zelf zat ze in het zwaar getroffen Noord-Italië in een strenge lockdown.

Dat was haar eigen keuze trouwens. Terwijl de topsportcentra in Nederland werden gesloten, kon zij thuis in San Mauro Torinesi, nabij Turijn, blijven trainen. Met een speciale reden, want haar vriend Andrea Regis is ook een topjudoka.