Aanhoudende protesten in Rusland na veroordeling activist die oorlog hekelde

Honderden demonstranten hebben vandaag in Basjkirië, een autonome republiek in het zuiden van Rusland, opnieuw geprotesteerd tegen de veroordeling van activist Fail Alsynov. Op maandag en woensdag waren er ook al protesten tegen het proces tegen de activist. Het is de grootste uitbraak van sociale onrust sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. De rechter legde Alsynov woensdag een celstraf van vier jaar op vanwege "het aanzetten tot etnische haat" en "het in diskrediet brengen van het Russische leger". Daarna kwam het in de stad Bajmak, vlak bij de grens met Kazachstan, tot schermutselingen tussen duizenden demonstranten en de politie. Er werden twintig mensen opgepakt en twintig mensen raakten gewond. Vandaag verzamelden zich honderden demonstranten in het centrum van Oefa, de hoofdstad van de republiek, ruim 400 kilometer ten noorden van Bajmak. Ten minste zeven van de demonstranten zijn inmiddels opgepakt, melden lokale media. Hieronder beelden van de protesten:

Het Russische Sota Vision, dat zichzelf omschrijft als onafhankelijk nieuwsmedium, deelde beelden waarop de politie demonstranten oproept weg te blijven. Via een megafoon zouden agenten omroepen dat iedereen die deelneemt aan deze "ongeoorloofde bijeenkomst" zal worden opgepakt. Ook zijn populaire socialemedia-accounts die eerder verslag deden van de protesten opeens niet meer toegankelijk. 'Vrees voor separatisme' Het Kremlin bagatelliseert de protesten. Volgens een woordvoerder van president Poetin gaat het enkel om kleinschalige lokale incidenten. "Poetin en zijn omgeving zijn getraumatiseerd door de ineenstorting van de Sovjet-Unie en zijn bang dat Rusland datzelfde lot wacht", zei Abbas Gallyamov, een verbannen etnisch Basjkier en voormalig speechschrijver van president Poetin, deze week in The New York Times. Volgens hem is het Kremlin bang voor nationalisme en separatisme.

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp: "Dit zijn de grootste protesten in Rusland van de afgelopen twee jaar. Demonstreren is sinds het begin van de oorlog in Oekraïne vrijwel onmogelijk geworden in Rusland en iedere publieke uiting van kritiek, op wat dan ook, wordt in de kiem gesmoord. Maar in Basjkirië sloeg toch de vlam in de pan; de woede over de veroordeling van Alsynov won het van de angst voor vervolging. Dit protest is niet specifiek gericht tegen het Russische optreden in Oekraïne. Maar de onvrede daarover neemt onmiskenbaar toe."