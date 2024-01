Pasgeboren baby gevonden in boodschappentas Londen

In Londen is gisteravond een pasgeboren baby gevonden. Het meisje was gewikkeld in een handdoek en zat in een boodschappentas.

Een voorbijganger trof de baby aan en belde de politie, waarna ze gezond en wel in het ziekenhuis werd opgevangen. De politie is nog op zoek naar de moeder, ze heeft mogelijk hulp nodig.

Het kind werd gevonden in de wijk Newham, zo'n twaalf kilometer van het centrum van Londen. De voorbijganger was de hond aan het uitlaten, vond rond 21.15 uur de baby in de tas, belde gelijk de politie en hield het kindje warm tot de ambulance kwam.

Volgens de politie vroor het en is het meisje dankzij het snelle optreden van de voorbijganger nog in leven. De baby wordt nog verzorgd in het ziekenhuis.

Zoektocht

De politie heeft de moeder opgeroepen zich te melden. "Als u de moeder bent, weet dan dat het goed gaat met uw dochter. Wat de omstandigheden ook zijn, zoek alstublieft hulp."

De politie maakt zich zorgen over haar gezondheid, aangezien ze "een traumatische ervaring moet hebben meegemaakt en mogelijk ook medische hulp na de geboorte nodig heeft."

Ook roept de politie de hulp van burgers in. Wie een vermoeden heeft wie de moeder of ouders kunnen zijn, wordt verzocht contact op te nemen.

Volgens de BBC is het de derde keer in vijf jaar tijd dat er een achtergelaten baby is gevonden in de wijk Newham. In 2019 werd er een meisje gevonden in een park, in 2020 werd er een jongen op straat aangetroffen.