Japan parkeert maanlander op de maan, zonnepanelen werken niet

Japan is er als vijfde land in geslaagd om een ruimtevaartuig naar de maan te brengen, maar het is onduidelijk of dat daar kan functioneren. De zonnepanelen werken niet, zei een woordvoerder van de nationale ruimtevaartorganisatie JAXA.

Zolang de batterijen nog werken is er communicatie met de aarde mogelijk en kunnen ook instructies naar het vaartuig SLIM worden verzonden, maar de batterijen zijn vermoedelijk na een paar uur leeg.

Of en hoe het probleem kan worden opgelost is vooralsnog onduidelijk. De data die SLIM naar de aarde stuurt, moeten worden geanalyseerd. JAXA wil over een week bekendmaken wat daar uit is gekomen.

SLIM landde om 16.21 uur Nederlandse tijd. De animatie ervan was live op het YouTubekanaal van JAXA te volgen. Daarna ontstond al snel het vermoeden dat er iets niet in de haak was, want het duurde twee uur voordat JAXA de pers te woord stond.

Dicht bij het doel

SLIM is ongeveer zo groot als een personenauto. Het was de bedoeling dat het ruimtevaartuig op minder dan 100 meter van zijn doel zou neerkomen. Dat was de landen die eerder naar de maan gingen nooit gelukt. Of de Japanners er wel in zijn geslaagd, moet ook nog worden vastgesteld. Dat duurt nog een maand, zegt JAXA.

SLIM moet maangesteente gaan onderzoeken. JAXA verwacht dat de landingstechniek die is gebruikt van nut zal zijn bij het zoeken naar zuurstof, brandstof en water op de heuvelachtige poolgebieden van de maan. Aan boord waren twee robots. Een daarvan heeft als het goed is de landing vastgelegd.