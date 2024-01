Japan parkeert maanlander op de maan, lot toestel onduidelijk

Japan is er als vijfde land in geslaagd om een maanlander naar de maan te brengen. Maanlander SLIM (Smart Lander Investigating Moon) landde om 16.21 uur Nederlandse tijd. De animatie ervan was live op het YouTube-kanaal Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA te volgen.

JAXA onderzoekt nog of de maanlander de landing goed heeft doorstaan. Hoe lang dat gaat duren, is niet duidelijk.

Het was de bedoeling dat SLIM op minder dan 100 meter van zijn doel zou neerkomen. Dat was de landen die eerder naar de maan gingen nooit gelukt. Of de Japanners er wel in zijn geslaagd, moet ook nog worden vastgesteld. Dat duurt nog een maand, zegt JAXA.

SLIM gaat maangesteente onderzoeken. JAXA verwacht dat de landingstechniek die gebruikt is van nut zal zijn bij het zoeken van zuurstof, brandstof en water op de heuvelachtige poolgebieden van de maan. Aan boord zijn ook twee robots die zich over de maan kunnen bewegen.