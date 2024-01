Verpakkingsloze supermarkt Pieter Pot krijgt met doorstart tweede kans

De verpakkingsloze supermarkt Pieter Pot die in december failliet ging, maakt een doorstart. Volgens directeur en oprichter Jouri Schoemaker van de online-super is er met een crowdfundingscampagne voldoende geld opgehaald om de activiteiten te hervatten. Tot nu toe is er 1,3 miljoen euro binnengekomen.

De bedoeling is dat de naar schatting 20.000 klanten in maart weer kunnen bestellen. "We zijn alweer producten aan het inkopen", zegt Schoemaker, die enorm blij is dat 'zijn missie' een nieuwe kans krijgt: "De steun van onze klanten was het afgelopen halfjaar overweldigend, ondanks alle tegenslagen die we hadden. We hebben nu weer enorm vertrouwen in de toekomst."

Klanten van Pieter Pot krijgen hun boodschappen in glazen potten en flessen. Na gebruik worden die teruggebracht, schoongemaakt en weer gevuld. Hergebruikt dus om verpakkingsafval te voorkomen. Maar het systeem bleek niet winstgevend te maken. "Wat we nu anders gaan doen? Een groot aantal zaken gaan we uitbesteden, zodat we nu een klein team nodig hebben met lage vaste kosten", zegt de oprichter. "Dat stelt ons in staat om op kleine schaal financieel gezond te worden."

Curator tevreden

Volgens Pieter Pot is ook curator Maria Bowmer tevreden: "Met deze doorstart kan Pieter Pot verder, werkgelegenheid wordt zoveel mogelijk behouden en klanten worden zo min mogelijk benadeeld. Helaas is er bij een faillissement altijd sprake van schade voor crediteuren en leveranciers. Dat is ook bij een doorstart niet te voorkomen."