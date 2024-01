Milieudefensie start klimaatrechtszaak tegen ING

Milieudefensie begint een klimaatrechtszaak tegen ING. De milieuorganisatie eist dat de bank haar uitstoot vermindert en klanten weert die blijven vervuilen. Milieudefensie richt zich op ING omdat het de grootste bank van Nederland is en de bank bovenmatig veel samenwerkt met vervuilende bedrijven. ING heeft de dagvaarding net binnen en bestudeert die nog. Directeur Donald Pols van Millieudefensie: "Wie betaalt, bepaalt. Door financiering in bijvoorbeeld olie- en gasbedrijven is ING de bankier van de klimaatcrisis. ING moet overtuigende klimaatplannen van grote vervuilende bedrijven eisen en er anders geen zaken meer mee doen." Het is voor het eerst dat in Nederland een klimaatrechtszaak tegen een financiële instelling wordt gestart. 'Uitstoot halveren' In de eis staat dat ING haar uitstoot in 2030 moet halveren ten opzichte van 2019. Het gaat daarbij niet alleen om de uitstoot van de bank zelf, maar ook om de uitstoot van bedrijven waar ING zaken mee doet, bijvoorbeeld in de olie- en gassector. Volgens Milieudefensie steekt ING meer dan andere banken geld in vervuilende bedrijven. De milieuorganisatie wil dat de bank afscheid neemt van zakelijke klanten die niet binnen een jaar een goed klimaatplan hebben. Fossiele klanten moeten bij ING een goed uitfaseringsplan indienen, zegt Milieudefensie. Afgelopen december maakte ING ten tijde van de klimaattop in Dubai bekend dat ze haar belangen in de olie- en gaswinning versneld afbouwt. Waar eerder halvering in 2040 het doel was, is dat nu om in 2040 geen belangen in de olie- en gaswinning meer te hebben. Milieudefensie vindt dat niet genoeg. In de eis staat dat "ING alleen doelen stelt voor een deel van de sectoren waar ING leningen aan geeft. Er zijn geen doelen voor de totale uitstoot van de bank." Ook wil Milieudefensie dat de bank absolute klimaatdoelen stelt. "Nu kan de bank zijn klimaatdoel behalen door bijvoorbeeld dubbel zoveel hernieuwbare energie te financieren en tegelijk evenveel in vervuilende bedrijven te blijven steken. Dan komen er uiteindelijk nog net zo veel broeikasgassen in de lucht."

Andere benadering van cijfers Milieudefensie en ING hanteren andere cijfers voor de klimaatimpact van de bank. ING rapporteerde over 2022 een uitstoot van 61 megaton broeikasgassen. Dat is inclusief de uitstoot van klanten van de bank. Deze berekening is volgens Milieudefensie incompleet. De milieuorganisatie kijkt ook naar de uitstoot van klanten van klanten van ING, waar de bank volgens Milieudefensie ook verantwoordelijkheid voor draagt. Denk aan een vliegtuigmaatschappij die kerosine koopt van een olieraffinaderij die klant is van ING. De uitstoot van de olieraffinaderij zit wel in de cijfers, maar de uitstoot van het vliegtuig dat de kerosine verbruikt niet. Daar is de uitstoot het hoogst en dat moet dus worden meegenomen, zegt Milieudefensie.

Eind december protesteerden klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion op de A10 bij het oude kantoorpand van ING in Amsterdam. Extinction Rebellion wil dat ING alle financiering van de fossiele industrie onmiddellijk beëindigt, iets wat de bank onrealistisch noemt: "De wereld is zo afhankelijk van fossiele brandstoffen dat een transitieperiode nodig is", zei een woordvoerder. Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat klimaatregie niet bij de rechter maar bij de politiek hoort. "Bedrijven zijn al lang bezig om te voldoen aan het halen van de klimaatdoelen voor 2030 en verder. De introductie van nieuwe meetlatten om individuele bedrijven te beoordelen creëert alleen maar onzekerheid. Als we werkelijk succesvol willen zijn voor het klimaat, vraagt dat vooral om intensieve samenwerking tussen overheid, bedrijven, vakbonden, ngo's en wetenschappers." Rechtszaak tegen Shell Dit is niet de eerste klimaatrechtszaak van Milieudefensie tegen een groot bedrijf. In 2021 won Milieudefensie een zaak tegen Shell. Het hoger beroep dat Shell daarop indiende loopt nog. Ook in andere landen zijn klimaatrechtszaken tegen bedrijven. In Frankrijk speelt een zaak tegen olie- en gasbedrijf Total. Ook hebben daar vorig jaar drie ngo's een zaak aangespannen tegen een financiële instelling. Friends of the Earth France, Notre Affaire à Tous en Oxfam France spanden een zaak aan tegen BNP Paribas, omdat ze vinden dat de Franse bank te veel projecten voor fossiele energie financiert. Nieuwsuur maakte eerder deze video: