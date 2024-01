Verdachte Weiteveen gebruikte volgens OM meerdere wapens, zoon slachtoffers was getuige

Richard K., de 50-jarige man die verdacht wordt van de dubbele moord op een echtpaar in het Drentse Weiteveen, heeft meerdere wapens gebruikt. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De man had een wapenvergunning. Er wordt nog onderzocht welke wapens hij mocht hebben en of deze gebruikt zijn bij de moord. Het OM maakte meer details bekend. Zo is het zoontje van het echtpaar getuige geweest van het geweld. De vrouw is van dichtbij doodgeschoten. De man is ook beschoten, meerdere keren geslagen met een hard voorwerp en gestoken. Na de moord verscheen er een video van Richard K. op sociale media, waarin hij met bebloede handen praat over de gebeurtenissen die zich net hebben afgespeeld. K. heeft de moord ook tegenover het OM bekend. Het OM zegt dat de verdachte de slachtoffers op gruwelijke wijze om het leven heeft gebracht. Richard K. wordt verdacht van dubbele moord met voorbedachten rade. Langlopend conflict De slachtoffers, een 38-jarige man en een 44-jarige vrouw, woonden sinds een jaar in Weiteveen. Ze kochten het huis van Richard K., maar daarmee ontstond ook een slepend conflict tussen de drie, mogelijk over de staat van het huis.

Bloemen voor de slachtoffers in Weiteveen - Foto: ANP

Zowel K. als het echtpaar deed afgelopen jaar meerdere keren bij de politie aangifte van pesterijen, beledigingen en bedreiging. In het weekend voor de moord werd het 38-jarige slachtoffer aangehouden en weer vrijgelaten. Impact De moord op het echtpaar heeft in Weiteveen enorme impact. Het dorp met 1700 inwoners is hecht, zegt de plaatselijke pastoor dinsdag. De kerk is geen enkel moment leeg. Er worden kaarsjes gebrand om stil te staan bij het drama. Het dorp houdt daarbij ook de twee minderjarige kinderen van het echtpaar in gedachten. Volgens het OM zijn zij opgevangen en krijgen ze hulp van instanties. Op meer details gaat het OM nu niet in, vanwege het lopende onderzoek. Richard K. blijft nog veertien dagen langer vastzitten. Ook wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor observatie. Richard K. wordt aangehouden na de moord: