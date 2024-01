OM: verdachte Weiteveen gebruikte meerdere wapens, zoon slachtoffers was getuige

De 50-jarige man die verdacht wordt van de dubbele moord op een echtpaar in het Drentse Weiteveen, heeft meerdere wapens gebruikt. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De man had een wapenvergunning. Er wordt nog onderzocht welke wapens hij mocht hebben. Ook onderzoekt het OM of deze wapens zijn gebruikt bij de moord.

Het OM maakte meer details bekend in de rechtbank. Zo is het zoontje van het echtpaar getuige geweest van het geweld. De vrouw is van dichtbij doodgeschoten, bij de man is op meerdere manieren letsel toegebracht. Volgens het OM is er excessief geweld gebruikt en heeft de verdachte de moord op zijn slachtoffers gepland.

Afgelopen dinsdag werd de verdachte aangehouden in verband met de dood van de twee mensen. De slachtoffers werden gevonden in de buurt van hun woning. Op beelden op sociale media was de vermoedelijke dader met bebloede handen te zien.

Conflict

Er was een langer lopend conflict tussen de verdachte en de slachtoffers. Bij de politie zijn het afgelopen jaar meerdere meldingen van zowel de verdachte als de gedode man en vrouw binnengekomen. Het conflict zou gaan om het ouderlijk huis van de verdachte, waar het vermoorde echtpaar in woonde.

Op meer details gaat het OM nu niet in, vanwege het lopende onderzoek. De verdachte blijft nog veertien dagen langer vastzitten. Ook wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor observatie.