Henderson ontwijkt kritische vragen over Saudi-Arabië en prijst Ajax de hemel in

Een half jaar nadat hij de in Engeland hevig bekritiseerde beslissing nam om een contract voor vele miljoenen in Saudi-Arabië te tekenen, is Jordan Henderson alweer terug in Europa. Bij zijn presentatie als nieuwe speler van Ajax wilde de voormalig aanvoerder van Liverpool niet echt antwoord geven op de vraag wat precies de aanleiding was om zo snel alweer te vertrekken uit het Midden-Oosten.

Wel bood Henderson zijn excuses aan tegenover de lhbti'ers "die zich beledigd hebben gevoeld" omdat hij bij de Saudische club Al-Ettifaq heeft gespeeld. "Dat was nooit mijn intentie", zei de Engelsman, die het in het verleden meermaals opnam voor de lhbti-gemeenschap. In Saudi-Arabië is homoseksualtiet strafbaar.

Na zijn overstap werd Henderson bij een oefenwedstrijd van de Engelse ploeg tegen Oostenrijk op Wembley zelfs uitgefloten door zijn eigen fans.

"Het spijt me als ik mensen heb teleurgesteld", aldus Henderson, die stelde dat zijn keuze om na een half jaar alweer te vertrekken puur op voetbal gebaseerd is. "Veel mensen bekritiseren de Saudische competitie, maar ik heb er veel respect voor. Alleen werken bepaalde dingen soms niet in het voetbal, en het leven in het algemeen."

"Van elke fout in je leven leer je. Ik heb ook veel geleerd van de afgelopen zes maanden. De keuze om daar te vertrekken heb ik gemaakt toen Ajax voorbijkwam. Dit was de perfecte kans om naar zo'n grote club te gaan."