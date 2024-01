Werkstraf voor fractievoorzitter die dorpsgenoot mishandelde

Een fractievoorzitter en voormalig wethouder in de gemeente Eemsdelta (Groningen) is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor de mishandeling van een dorpsgenoot en het beledigen van agenten.

De rechter oordeelt dat Edward S. (54) uit het dorp Spijk vorig jaar juli een man uit het niets met een tennisracket tegen het hoofd heeft geslagen tijdens een feestje op de tennisclub. Het slachtoffer liep een hersenschudding en hoofdwond op. Na zijn arrestatie schold S. agenten uit.

Het raadslid van Gemeentebelangen Eemsdelta suggereerde dat het geweld het gevolg was van een opeenstapeling van pesterijen en bedreigingen vanwege een conflict bij de lokale voetbalclub Poolster, waar hij tussen 2014 en 2021 voorzitter was. Het slachtoffer van de mishandeling was ook lid van VV Poolster.

Begin 2021 eisten tachtig leden het vertrek van Edward S. vanwege zorgen over de financiële situatie en slechte communicatie daarover. Het bestuur liep leeg, maar S. en de penningmeester bleven zitten. Hij werd volgens RTV Noord "de plaatselijke Trump" genoemd. De KNVB werd ingeschakeld om te bemiddelen. Later dat jaar kwam er een nieuw bestuur.

Niet meer bij raadsvergaderingen

Volgens RTV Noord is de fractievoorzitter sinds zijn arrestatie niet meer aanwezig geweest bij raadsvergaderingen, met uitzondering van een bijeenkomst waarbij een nieuwe wethouder werd geïnstalleerd. Zijn fractiegenoot stapte daarom vorige maand op. Sindsdien heeft Gemeentebelangen Eemsdelta nog één zetel in de raad.