PSV (zonder Veerman) op recordjacht in Utrecht: 'Mooier dan Johan Cruijff Schaal'

Peter Bosz noemde het in zijn wedstrijdbespreking voor FC Utrecht: hét record. Als PSV zondag wint in De Galgenwaard, heeft de ploeg van Bosz de langste zegereeks vanaf de start van een seizoen ooit in handen. "Ik heb ze gezegd dat ze een record van een iconisch elftal uit de boeken kunnen schieten." Dat iconische elftal is het PSV van 1987/1988 dat de treble (de beker, de landstitel en de Europa Cup I) won. De zegereeks van toen duurde zeventien wedstrijden. Het PSV van Bosz evenaarde dat afgelopen weekend al door een overwinning op Excelsior te boeken. In Utrecht moet PSV het overigens stellen zonder Joey Veerman, die nog te veel last ondervindt van een blessure. Het meedoen van de zieke Jerdy Schouten is onzeker.

PSV kan op bezoek bij FC Utrecht een 36 jaar oud record verbreken. Trainer Peter Bosz vindt het een unieke kans. - NOS

Omdat ook Ismael Saibari ontbreekt, hij speelt met Marokko op de Afrika Cup, is de spoeling op het middenveld dun. Aanvallers Noa Lang en Hirving Lozano, terug van blessures, kunnen wel minuten maken. Mooier dan supercup Bosz had het er van de week dus over met de selectie, dat veelbesproken record. Zelf vindt hij het iets heel bijzonders. "Dit is veel mooier dan bijvoorbeeld een supercup winnen (PSV won dit seizoen de Johan Cruijff Schaal, red.). Dit is iets historisch." "In 36 jaar is het geen enkel elftal gelukt, terwijl er ontzettend goede teams zijn geweest. Enkele daarvan werden met enorme overmacht kampioen, maar zelfs die teams lukte het niet. Dat geeft aan hoe moeilijk het is." Willy van de Kerkhof was een van de spelers die in 1987/'88 de vorige recordreeks neerzetten. Hij werpt zijn blik op het huidige PSV.

Willy van de Kerkhof over het eredivisierecord dat hij met PSV vestigde in 1987/88 en waarom het huidige PSV het van hem mag verbreken. - NOS