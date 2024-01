Eerste vrouwelijke winnaar Dakar Rally sinds 2001, Van den Brink derde bij trucks

Cristina Gutierrez Herrero heeft historie geschreven in de Dakar Rally. De 32-jarige Spaanse is de eerste vrouwelijke winnaar sinds 2001 van de woestijnrally.

Samen met Pablo Moreno eindigde de autocoureur vrijdag in Saudi-Arabië bovenaan in de Challenger Category, een van de acht categorieën waarin geracet wordt.

Gutierrez (in het dagelijks leven tandarts) en Moreno gingen de slotdag in als nummer twee van het klassement. De Amerikaanse leider Mitchell Guthrie verloor in het begin van de etappe veel tijd door diverse problemen, waarvan het Spaanse duo profiteerde.

Met haar zege is Gutierrez pas de tweede vrouwelijke coureur die een eindklassement in de Dakar Rally weet te winnen. Alleen de Duitse autocoureur Jutta Kleinschmidt ging haar in 2001 voor.