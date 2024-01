Grote brand in Russische olieterminal door Oekraïense drone-aanval

Een Oekraïense drone heeft een olieopslaglocatie in het westen van Rusland getroffen, zeggen functionarissen. Volgens een lokale Russische gouverneur zijn vier opslagtanks met een totale capaciteit van meer dan 6 miljoen liter in brand gezet. Op beelden die op sociale media zijn verschenen, is te zien hoe dikke zwarte rookwolken omhoog trekken.

De olieopslag staat in Klintsy, een stad van zo'n 70.000 mensen op 60 kilometer van de grens met Oekraïne. Tegenover Oekraïense media zeggen bronnen binnen de Oekraïense geheime dienst dat de Oekraïners achter de drone-aanval zitten.

De Russen zeggen dat de brand moeilijk te bestrijden is. 32 omwonenden zijn volgens de gouverneur geëvacueerd. De olieopslaglocatie werd in mei vorig jaar ook al eens getroffen door een Oekraïense drone, maar die aanval leidde toen tot veel minder schade.

Orthodox festival afgelast

De Oekraïense president Zelensky heeft gedreigd met meer aanvallen op Russisch grondgebied. In de Russische stad Belgorod, eveneens niet ver van de grens met Oekraïne, zijn de traditionele orthodoxe festiviteiten vandaag afgelast vanwege de dreiging van Oekraïense drone-aanvallen.

Het is voor zover bekend het eerst dat een groot publiek evenement wordt afgelast vanwege de drone-dreiging.

Oekraïense media melden op basis van de inlichtingendienst ook dat Oekraïense drones een kruitmolen hebben aangevallen in Tambov, zo'n 600 kilometer ten zuiden van Moskou. Gisteren zei Rusland al dat een Oekraïense drone was neergekomen op een olie-opslaglocatie in een buitenwijk van Sint-Petersburg.