Vanavond op tv: Een oplossing voor Gaza? • Vergunningsplicht voor glazenwassers • Eurocommissaris Vestager over AI

Een oplossing voor Gaza? Het oprichten van een Palestijnse staat is de enige manier om de problemen tussen Israël en Hamas op te lossen, vinden de Verenigde Staten. Maar Israël maakt bezwaar: een Palestijnse staat kan de veiligheid van Israël niet garanderen. Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu moet Israël zeggenschap houden over het hele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. De Palestijnse Wasim Abueleyan komt uit Gaza en woont in Nederland. Hij maakt zich grote zorgen over zijn familie in de Gazastrook. Al ruim vijf dagen probeert hij tevergeefs contact met hen te krijgen. We zijn bij Wasim thuis waar hij continue het nieuws volgt en kijkt in Telegramgroepen of hij hun naam op een 'dodenlijst' voorbij ziet komen.

Vergunningsplicht voor glazenwassers Zaanstad legt als eerste gemeente in Nederland een vergunningsplicht op aan glazenwassers. Burgemeester Jan Hamming hoopt zo malafide glazenwassers in zijn gemeente aan te pakken. Volgens Hamming is de branche doordrenkt van criminele netwerken die zich bezighouden met afpersing, oplichting, geweld, uitbuiting en witwassen. We zijn in Zaanstad.