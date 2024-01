Nederlandse baby omgekomen bij Iraanse aanval in Irak

Bij een luchtaanval eerder deze week van Iran op Irak is een Nederlands kind van nog geen jaar oud omgekomen. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.

Demissionair minister Bruins Slot heeft haar Iraanse collega om opheldering gevraagd. Ook is de Iraanse ambassadeur in Den Haag ontboden. Verdere details over het kind zijn nog niet bekendgemaakt.

Volgens Koerdische media gaat het om een meisje van 11 maanden. Haar vader, een Koerdische zakenman, kwam ook bij de aanval om het leven. De moeder en het broertje van het kind raakten bij de aanval gewond, ook zij zouden een Nederlands paspoort hebben.