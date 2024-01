Bewoners Vlaardingen bezorgd over terugkeer loodgieter na reeks aanslagen

De Vlaardingse loodgieter die de afgelopen maanden het doelwit was van een serie aanslagen, mag vanaf vandaag weer terugkeren naar zijn woning. Dat heeft de burgemeester deze week gemeld aan omwonenden. Buurtbewoners maken zich zorgen over de terugkeer, zeggen ze tegen Rijnmond.

Tussen april 2023 en januari van dit jaar vonden negen aanslagen plaats op voertuigen en panden van de loodgieter. Afgelopen december besloot de burgemeester twee woningen en een bedrijfspand van de man te sluiten. De loodgieter en zijn gezin verbleven sindsdien op een andere locatie. De bedrijfspanden blijven voorlopig nog gesloten.

Kinderen

Volgens de burgemeester is het vooral voor de kinderen belangrijk om weer terug te keren naar hun eigen huis, schrijft hij aan bewoners. "Ik kan me voorstellen dat dat gemengde gevoelens voor u oplevert," aldus burgemeester Bert Wijbenga in dezelfde brief.

De meeste bewoners zijn niet blij met de terugkeer. "Nu staat er overdag nog politie voor de deur en is er 's nachts particuliere beveiliging. Maar wat als die verdwijnen?", vraagt een vrouw in de Gretha Hofstralaan zich af.

Een andere bewoonster zegt tegen Rijnmond: "Mijn dochter heeft last van nachtmerries en kan moeilijk in slaap komen. Ze is veel bezig met 'de grote boem'. Het doet zeker wat met ons. Je bent toch wat meer gespannen."

Een andere buurtbewoner zegt: "Hij mag nog even wegblijven, of een ander pand krijgen op een andere plek". Ook deze buurtbewoner heeft kinderen die er last van hebben. "Ik heb er hier twee die heel bang zijn. Verderop wonen ook kinderen met grote zorgen. Dat schiet niet op."

Maatregelen

In de brief aan de bewoners staat dat er een hek om het huis komt zodat mensen minder makkelijk dicht bij de woning kunnen komen. Daarnaast zijn er camera's voor het huis geplaatst. Ook is er 's nachts beveiliging.

Volgens Wijbenga blijven de zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen voorlopig nog van kracht.