Ruim 150 konikpaarden uit Oostvaardersplassen naar de slacht

Een kudde van ruim 150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen gaat naar de slacht. Staatsbosbeheer wil op die manier het aantal grote grazers in het natuurgebied verder terugdringen, schrijft Omroep Flevoland.

De konikpaarden staan al een tijdje in een vangweide. Die werd voorheen gebruikt als quarantainegebied voor paarden die bijvoorbeeld naar een ander land verhuisden. In augustus zijn de hekken opengezet, waarna ruim 150 paarden de vangweide van ruim 55 hectare in liepen.

De dieren worden gevangen en krijgen een chip en paspoort. Dat is verplicht wanneer een dier naar de slager gaat. Ze worden nog deze week afgevoerd. Het vlees wordt zoveel mogelijk ter consumptie verkocht, zodra de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit daar toestemming voor geeft.

Paarden naar Wit-Rusland

De afgelopen jaren leidden de leefomstandigheden van grote grazers in de Oostvaardersplassen tot ophef. De dieren kwamen om van de honger, wat leidde tot felle protesten van dierenactivisten. De provincie Flevoland besloot ze toch bij te voeren, tegen het advies van ecologen in.

Ook werd besloten om een deel van de dieren te verplaatsen en een ander deel af te schieten. Uiteindelijk moeten er 1100 paarden, edelherten en heckrunderen overblijven. Eerder gingen al paarden naar onder meer Texel, Spanje en Wit-Rusland. Voor de konikpaarden die nu in de vangweide staan, is geen nieuwe plek gevonden.