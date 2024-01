Khalid & Sophie wordt tijdelijk Sophie & Jeroen: Pauw presenteert voorlopig

Jeroen Pauw neemt tijdelijk de honneurs waar voor Khalid Kasem bij Khalid & Sophie. Omroep BNNVARA laat weten dat Pauw vanaf 29 januari om en om met Sophie Hilbrand de talkshow presenteert. Het programma heet voorlopig Sophie & Jeroen.

Directeur Content van BNNVARA Suzanne Kunzeler noemt de omstandigheden waaronder dit gebeurt heel vervelend, zeker voor Khalid en de redactie. "Maar we zijn heel blij dat we Jeroen bereid hebben gevonden om voorlopig samen met Sophie onze talkshow op de vooravond van NPO 1 te presenteren."

De invalbeurt is nodig omdat Khalid Kasem op 5 januari "in goed overleg met de omroep" zijn werk heeft neergelegd. Dat gebeurde nadat het AD een artikel had gepubliceerd waarin hij werd beschuldigd van het omkopen van een ambtenaar toen hij advocaat was.

De presentator zou in 2019 aan misdaadverslaggever Peter R. de Vries, destijds directeur van hun gezamenlijke advocatenkantoor, hebben toegegeven dat hij dat jaar een ambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen had omgekocht.

Kasem zou dat hebben gedaan om een cliënt eerder vrij te krijgen. Zelf ontkent Kasem de beschuldiging.

Onderzoek

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten is naar verwachting nog een tot twee maanden bezig met het onderzoek naar de beschuldigingen aan het adres van Kasem. De deken krijgt daarbij hulp van de deken van de Orde van Advocaten Midden-Nederland.

De deken van de Amsterdamse Orde laat weten dat voor de samenwerking is gekozen, omdat er veel aandacht van buiten is voor het onderzoek en "om te kunnen sparren met een collega met ervaring in het strafrecht". Naast de deken van de Orde van Advocaten doet ook de Dienst Justitiële Inrichtingen onderzoek naar de kwestie.