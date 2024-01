In het rood van jeugdheld Alonso racet Nederlandse Weug straks op vol Zandvoort

De racefans die een beetje op tijd komen voor de volgende GP van Zandvoort, zullen de Nederlandse Maya Weug (19) over het circuit zien scheuren. En dat in het iconische rood van Ferrari. Ze staat namelijk voor haar debuut in de F1 Academy, in dienst van het Italiaanse team PREMA. De wagens van de vrouwelijke toptalenten die in die klasse uitkomen, worden gesponsord door de F1-teams. De auto van Weug wordt vormgegeven door Ferrari. Weug is na Emely de Heus de tweede Nederlandse die in de F1 Academy uit zal komen. "Om in Zandvoort in het GP-weekend te racen in de Ferrari-kleur, is echt een droom die uitkomt voor mij." Dichterbij De F1 Academy, gerund door Susie Wolff (de echtgenoot van Mercedes-teambaas Toto Wolff), moet een platform bieden aan vrouwelijk racetalent. Het hogere doel is om ooit - al is het in de heel verre toekomst - weer vrouwen in de F1 te krijgen. Vorig jaar werden de races in de F1 Academy helemaal los van de grands prix in de F1 gereden. Voor de het grote publiek bleven die wedstrijden daardoor buiten beeld.

De F1 Academy moet dit jaar een stuk dichter bij de fans komen. De races worden daarom verreden in het voorprogramma van de zeven Formule 1-races, waaronder Zandvoort. De vijf teams (met ieder drie coureurs) nemen het in zeven weekenden tegen elkaar op. Naast Zandvoort, staan ook Saudi-Arabië, Miami, Spanje, Singapore, Qatar en Abu Dhabi op de kalender. Voor Weug, die nu drie jaar in de opleiding van Ferrari zit, betekent het veel. "Het wordt een hele stap vooruit. Rijden op dat soort banen is geweldig. Op de meeste daarvan kom je niet in andere kampioenschappen, maar alleen maar als je samen met Formule 1 rijdt." Lange weg Zoals bijna ieder talent in de autosport, begon Weug in de karts. Op 7-jarige leeftijd reed ze in Spanje, als kind van een Belgische moeder en een Nederlandse vader, haar eerste rondjes. Haar leven werd toen al voor een groot deel bepaald door het racen. "Ieder weekend ging ik met mijn vader naar de kartbaan. Daarna keken we op zondag de F1-races." Ferrari trok haar als jong meisje al. "Omdat ik toen in Spanje woonde, keek ik altijd vooral naar Fernando Alonso, die destijds voor Ferrari reed. Als klein kind keek ik altijd naar die rode auto's, die waren het aantrekkelijkst. Ferrari is een historisch team en om erbij te zitten is echt fantastisch."

Fernando Alonso in 2009 voor Ferrari: als 9-jarig meisje keek Maya Weug tegen hem op - Foto: AFP