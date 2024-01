Man gepakt die al 127 keer in restaurants at zonder te betalen

Een 58-jarige man uit Delft is afgelopen weekend gepakt toen hij op een creatieve manier wilde uitkomen onder zijn rekening bij een restaurant. De man bleek de afgelopen jaren al 127 keer eerder niet betaald te hebben na het eten en drinken in restaurants.

Barman Mike Hogeveen was aan het werk toen de man opnieuw toesloeg bij een restaurant in het centrum. "Hij gaf allerlei rondjes aan de bezoekers van onze zaak. Hij at en dronk van alles door elkaar."

De man begon vervolgens te trillen met zijn arm. Andere gasten vermoedden dat de man een beroerte kreeg en belden 112. "De ambulance was er snel bij", vertelt Hogeveen aan Omroep West.

Aangifte

Het ambulancepersoneel vertrouwde het echter niet en liet weten dat ze de man niet zouden meenemen naar het ziekenhuis. Ook meldden ze aan de horecazaak dat de man weigerde zijn rekening te betalen. Het restaurant belde vervolgens de politie.

"De man dacht onder de rekening van ruim honderd euro uit te komen door zich als ziek persoon voor te doen", vat Hogeveen samen. Het restaurant heeft aangifte gedaan.

Civiele zaak

Een woordvoerder van de politie bevestigt aan de omroep dat de man bij veel horecazaken in Delft bekendstaat als een notoire eetpiraat. "Eerder was er een civiel traject gestart, maar omdat de man bezig bleef, hebben we afgelopen weekend actie ondernomen", aldus de politie.

Het is onduidelijk of de man nog vastzit en of hij de verschillende rekeningen alsnog moet betalen.